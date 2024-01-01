Gine frangından Mısır lirasına

Reel döviz kuru ile GNF → EGP çevirin

1.000 gnf
3,60 egp

1.00000 GNF = 0.00360 EGP

04:16 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8537251.0726589.04221.452961.653920.9497918.3339
1 GBP1.1713411.25635104.2911.701791.937171.1125221.4738
1 USD0.932250.795957183.01141.354551.54190.8854517.0922
1 INR0.01123060.009588520.012046510.01631760.01857460.01066660.205902

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Gine frangından Mısır lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GNF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GNF → EGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gine frangı için en iyi döviz çiftleri

GNF → USD

GNF → EUR

GNF → GBP

GNF → INR

GNF → JPY

GNF → RUB

GNF → AUD

GNF → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gine Frangı / Mısır Lirası
1 GNF0.00360 EGP
5 GNF0.01798 EGP
10 GNF0.03597 EGP
20 GNF0.07193 EGP
50 GNF0.17984 EGP
100 GNF0.35967 EGP
250 GNF0.89919 EGP
500 GNF1.79837 EGP
1000 GNF3.59674 EGP
2000 GNF7.19348 EGP
5000 GNF17.98370 EGP
10000 GNF35.96740 EGP
Çevrim kurları Mısır Lirası / Gine Frangı
1 EGP278.03000 GNF
5 EGP1390.15000 GNF
10 EGP2780.30000 GNF
20 EGP5560.60000 GNF
50 EGP13901.50000 GNF
100 EGP27803.00000 GNF
250 EGP69507.50000 GNF
500 EGP139015.00000 GNF
1000 EGP278030.00000 GNF
2000 EGP556060.00000 GNF
5000 EGP1390150.00000 GNF
10000 EGP2780300.00000 GNF