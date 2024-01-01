10 فرنك غيني إلى جنيه مصري

تحويل GNF إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

10 gnf
0.04 egp

1.00000 GNF = 0.00360 EGP

Mid-market exchange rate at 00:34
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8540251.0819589.65461.461881.649440.95373518.5264
1 GBP1.1709311.26685104.9761.71171.931321.1167521.6925
1 USD0.92430.789359182.86391.351151.524510.8815517.1232
1 INR0.01115390.009525970.01206810.01630570.01839770.01063850.206642

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غيني إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GNF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GNF الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Guinean Franc / جنيه مصري
1 GNF0.00360 EGP
5 GNF0.01800 EGP
10 GNF0.03600 EGP
20 GNF0.07200 EGP
50 GNF0.17999 EGP
100 GNF0.35998 EGP
250 GNF0.89996 EGP
500 GNF1.79991 EGP
1000 GNF3.59983 EGP
2000 GNF7.19966 EGP
5000 GNF17.99915 EGP
10000 GNF35.99830 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / Guinean Franc
1 EGP277.79100 GNF
5 EGP1388.95500 GNF
10 EGP2777.91000 GNF
20 EGP5555.82000 GNF
50 EGP13889.55000 GNF
100 EGP27779.10000 GNF
250 EGP69447.75000 GNF
500 EGP138895.50000 GNF
1000 EGP277791.00000 GNF
2000 EGP555582.00000 GNF
5000 EGP1388955.00000 GNF
10000 EGP2777910.00000 GNF