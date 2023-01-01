جنيه جبل طارق إلى كرونة آيسلندية

تحويل GIP إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gip
١٦٨٬٧١٨ isk

1.00000 GIP = 168.71800 ISK

متوسط سعر صرف السوق عند 12:8 UTC
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GIP إلى ISK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GIP → 0 ISK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.063388.35751.436621.66180.962818.2384
1GBP1.1531411.22615101.891.656651.916311.1102421.0317
1USD0.940450.815561183.09741.35111.562870.905517.1526
1INR0.01131770.009814520.012034110.01625920.01880760.01089690.206416

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جبل طارق إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GIP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GIP الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جبل طارق / Icelandic Króna
1 GIP168.71800 ISK
5 GIP843.59000 ISK
10 GIP1687.18000 ISK
20 GIP3374.36000 ISK
50 GIP8435.90000 ISK
100 GIP16871.80000 ISK
250 GIP42179.50000 ISK
500 GIP84359.00000 ISK
1000 GIP168718.00000 ISK
2000 GIP337436.00000 ISK
5000 GIP843590.00000 ISK
10000 GIP1687180.00000 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / جنيه جبل طارق
1 ISK0.00593 GIP
5 ISK0.02964 GIP
10 ISK0.05927 GIP
20 ISK0.11854 GIP
50 ISK0.29635 GIP
100 ISK0.59271 GIP
250 ISK1.48177 GIP
500 ISK2.96354 GIP
1000 ISK5.92707 GIP
2000 ISK11.85414 GIP
5000 ISK29.63535 GIP
10000 ISK59.27070 GIP