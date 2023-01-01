جنيه جبل طارق إلى فورنت مجري

تحويل GIP إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

1000 gip
449602 huf

1.00000 GIP = 449.60200 HUF

متوسط سعر صرف السوق عند 12:8 UTC
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GIP إلى HUF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GIP → 0 HUF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.063388.35751.436621.66180.962818.2384
1GBP1.1531411.22615101.891.656651.916311.1102421.0317
1USD0.940450.815561183.09741.35111.562870.905517.1526
1INR0.01131770.009814520.012034110.01625920.01880760.01089690.206416

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جبل طارق إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GIP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GIP الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جبل طارق / Hungarian Forint
1 GIP449.60200 HUF
5 GIP2248.01000 HUF
10 GIP4496.02000 HUF
20 GIP8992.04000 HUF
50 GIP22480.10000 HUF
100 GIP44960.20000 HUF
250 GIP112400.50000 HUF
500 GIP224801.00000 HUF
1000 GIP449602.00000 HUF
2000 GIP899204.00000 HUF
5000 GIP2248010.00000 HUF
10000 GIP4496020.00000 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / جنيه جبل طارق
2000 HUF4.44838 GIP
5000 HUF11.12095 GIP
10000 HUF22.24190 GIP
15000 HUF33.36285 GIP
20000 HUF44.48380 GIP
30000 HUF66.72570 GIP
40000 HUF88.96760 GIP
50000 HUF111.20950 GIP
60000 HUF133.45140 GIP
100000 HUF222.41900 GIP
150000 HUF333.62850 GIP
200000 HUF444.83800 GIP