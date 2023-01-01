جنيه جبل طارق إلى ريال برازيلي

تحويل GIP إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gip
٦٬٠٣٢٫٢٨ brl

1.00000 GIP = 6.03228 BRL

متوسط سعر صرف السوق عند 12:4 UTC
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GIP إلى BRL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GIP → 0 BRL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.063388.34641.436841.661670.962918.2277
1GBP1.1530711.22605101.8691.656761.9161.1102921.0177
1USD0.940450.815627183.0871.35131.562740.905617.1426
1INR0.01131910.009816550.012035610.01626370.01880850.01089940.206321

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جبل طارق إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GIP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GIP الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جبل طارق / الريال البرازيلي
1 GIP6.03228 BRL
5 GIP30.16140 BRL
10 GIP60.32280 BRL
20 GIP120.64560 BRL
50 GIP301.61400 BRL
100 GIP603.22800 BRL
250 GIP1508.07000 BRL
500 GIP3016.14000 BRL
1000 GIP6032.28000 BRL
2000 GIP12064.56000 BRL
5000 GIP30161.40000 BRL
10000 GIP60322.80000 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / جنيه جبل طارق
1 BRL0.16578 GIP
5 BRL0.82888 GIP
10 BRL1.65775 GIP
20 BRL3.31550 GIP
50 BRL8.28875 GIP
100 BRL16.57750 GIP
250 BRL41.44375 GIP
500 BRL82.88750 GIP
1000 BRL165.77500 GIP
2000 BRL331.55000 GIP
5000 BRL828.87500 GIP
10000 BRL1657.75000 GIP