دولار فيجي إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

تحويل FJD إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ fjd
٤٥٬٨٠٦٫٢٠ cve

1.00000 FJD = 45.80620 CVE

متوسط سعر صرف السوق عند 10:49 UTC
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FJD إلى CVE مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FJD → 0 CVE
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86591.065288.44341.438391.662560.9650518.2049
1GBP1.1548711.2301102.1351.661071.919931.1145121.0231
1USD0.93880.812942183.02991.350351.560790.9059517.0906
1INR0.01130670.009790960.012043910.01626340.0187980.01091110.205837

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار فيجي إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FJD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FJD الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Fijian dollar

FJD إلى USD

FJD إلى ZAR

FJD إلى AUD

FJD إلى EUR

FJD إلى SGD

FJD إلى INR

FJD إلى GBP

FJD إلى CAD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار فيجي / اسكودو الرأس الأخضر
1 FJD45.80620 CVE
5 FJD229.03100 CVE
10 FJD458.06200 CVE
20 FJD916.12400 CVE
50 FJD2290.31000 CVE
100 FJD4580.62000 CVE
250 FJD11451.55000 CVE
500 FJD22903.10000 CVE
1000 FJD45806.20000 CVE
2000 FJD91612.40000 CVE
5000 FJD229031.00000 CVE
10000 FJD458062.00000 CVE
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / دولار فيجي
1 CVE0.02183 FJD
5 CVE0.10916 FJD
10 CVE0.21831 FJD
20 CVE0.43662 FJD
50 CVE1.09156 FJD
100 CVE2.18311 FJD
250 CVE5.45777 FJD
500 CVE10.91555 FJD
1000 CVE21.83110 FJD
2000 CVE43.66220 FJD
5000 CVE109.15550 FJD
10000 CVE218.31100 FJD