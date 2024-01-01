Фиджийские доллары в эскудо Кабо-Верде

Сконвертируйте FJD в CVE по реальному обменному курсу

FJ$1,000 FJD = Esc46,05 CVE

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса FJD к CVE

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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CVE
1 FJD в CVEПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий46,051846,0518
Низкий44,728844,3829
В среднем45,257645,0363
Изменение2.02%3.18%
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Соотношение 1 FJD к CVE

За последние 30 дней максимальный курс FJD к CVE составил 46,0518, а минимальный — 44,7288. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 45,2576. Изменение курса FJD к CVE в процентном соотношении составило 2.02.

За последние 90 дней максимальный курс FJD к CVE составил 46,0518, а минимальный — 44,3829. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 45,0363. Изменение курса FJD к CVE в процентном соотношении составило 3.18.

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Популярные валюты

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD117,5831,5190,9331,32584,3890,7741,391
1 ZAR0,05710,0860,0530,0754,7990,0440,079
1 AUD0,65811,57610,6140,87255,5580,510,916
1 EUR1,07218,8471,62811,42190,4570,831,491

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Как произвести расчет конвертации из фиджийских долларов в эскудо Кабо-Верде

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите FJD из выпадающего списка для исходной валюты и CVE из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из FJD в CVE, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для фиджийский доллар

FJD в USD

FJD в ZAR

FJD в AUD

FJD в EUR

FJD в SGD

FJD в INR

FJD в GBP

FJD в CAD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Фиджийский доллар / Эскудо Кабо-Верде
1 FJD46,05180 CVE
5 FJD230,25900 CVE
10 FJD460,51800 CVE
20 FJD921,03600 CVE
50 FJD2 302,59000 CVE
100 FJD4 605,18000 CVE
250 FJD11 512,95000 CVE
500 FJD23 025,90000 CVE
1000 FJD46 051,80000 CVE
2000 FJD92 103,60000 CVE
5000 FJD230 259,00000 CVE
10000 FJD460 518,00000 CVE
Обменные курсы Эскудо Кабо-Верде / Фиджийский доллар
1 CVE0,02171 FJD
5 CVE0,10857 FJD
10 CVE0,21715 FJD
20 CVE0,43429 FJD
50 CVE1,08574 FJD
100 CVE2,17147 FJD
250 CVE5,42868 FJD
500 CVE10,85735 FJD
1000 CVE21,71470 FJD
2000 CVE43,42940 FJD
5000 CVE108,57350 FJD
10000 CVE217,14700 FJD