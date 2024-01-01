История обменного курса фиджийский доллар–эскудо Кабо-Верде

Обменный курс фиджийских доллара/эскудо Кабо-Верде сейчас составляет 46,052, отражая изменение в размере -0.093% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фиджийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 2.091% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фиджийский доллар/эскудо Кабо-Верде колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 46,098, и минимумом, равным 44,718, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 07-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 2.161%.