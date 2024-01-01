Fiji dolarından Cape Verde escudosuna

Reel döviz kuru ile FJD → CVE çevirin

1.000 fjd
45.324,10 cve

1.00000 FJD = 45.32410 CVE

02:33 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8539351.0729589.09671.453361.654890.94999518.3433
1 GBP1.1710511.25645104.3341.701921.937921.1124921.4804
1 USD0.932050.795893183.0391.354551.542380.8854517.0961
1 INR0.01122380.009584570.012042510.01631220.01857410.01066310.20588

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Fiji dolarından Cape Verde escudosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CVE seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → CVE kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

FJD → ZAR

FJD → AUD

FJD → EUR

FJD → SGD

FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fiji Doları / Cape Verde Escudosu
1 FJD45.32410 CVE
5 FJD226.62050 CVE
10 FJD453.24100 CVE
20 FJD906.48200 CVE
50 FJD2266.20500 CVE
100 FJD4532.41000 CVE
250 FJD11331.02500 CVE
500 FJD22662.05000 CVE
1000 FJD45324.10000 CVE
2000 FJD90648.20000 CVE
5000 FJD226620.50000 CVE
10000 FJD453241.00000 CVE
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Fiji Doları
1 CVE0.02206 FJD
5 CVE0.11032 FJD
10 CVE0.22063 FJD
20 CVE0.44127 FJD
50 CVE1.10316 FJD
100 CVE2.20633 FJD
250 CVE5.51583 FJD
500 CVE11.03165 FJD
1000 CVE22.06330 FJD
2000 CVE44.12660 FJD
5000 CVE110.31650 FJD
10000 CVE220.63300 FJD