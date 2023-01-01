بير إثيوبي إلى هريفنا أوكرانية

تحويل ETB إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ etb
٦٦١٫٢٣ uah

1.00000 ETB = 0.66123 UAH

متوسط سعر صرف السوق عند 10:44 UTC
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ETB إلى UAH مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ETB → 0 UAH
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8661.065488.4471.438771.662350.964818.2083
1GBP1.1547311.2302102.1281.661321.919491.1140921.0249
1USD0.93860.812876183.01761.350451.560310.9056517.0906
1INR0.01130620.009791610.012045610.0162670.01879490.01090910.205867

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بير إثيوبي إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ETB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ETB الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البر الإثيوبي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البر الإثيوبي / هريفنيا الأوكرانية
1 ETB0.66123 UAH
5 ETB3.30614 UAH
10 ETB6.61228 UAH
20 ETB13.22456 UAH
50 ETB33.06140 UAH
100 ETB66.12280 UAH
250 ETB165.30700 UAH
500 ETB330.61400 UAH
1000 ETB661.22800 UAH
2000 ETB1322.45600 UAH
5000 ETB3306.14000 UAH
10000 ETB6612.28000 UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / البر الإثيوبي
1 UAH1.51234 ETB
5 UAH7.56170 ETB
10 UAH15.12340 ETB
20 UAH30.24680 ETB
50 UAH75.61700 ETB
100 UAH151.23400 ETB
250 UAH378.08500 ETB
500 UAH756.17000 ETB
1000 UAH1512.34000 ETB
2000 UAH3024.68000 ETB
5000 UAH7561.70000 ETB
10000 UAH15123.40000 ETB