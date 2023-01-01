بير إثيوبي إلى دولار سنغافوري

تحويل ETB إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

1000 etb
24.73 sgd

1.00000 ETB = 0.02473 SGD

متوسط سعر صرف السوق عند 10:43 UTC
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ETB إلى SGD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ETB → 0 SGD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86621.065488.45681.438981.6630.964718.2083
1GBP1.1544711.22995102.1191.661231.919851.1137221.0206
1USD0.93860.813041183.02681.350651.560910.9054517.0906
1INR0.0113050.009792510.012044310.01626760.01880010.01090550.205844

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بير إثيوبي إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ETB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ETB الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البر الإثيوبي / دولار سنغافورة
1 ETB0.02473 SGD
5 ETB0.12364 SGD
10 ETB0.24728 SGD
20 ETB0.49456 SGD
50 ETB1.23639 SGD
100 ETB2.47278 SGD
250 ETB6.18195 SGD
500 ETB12.36390 SGD
1000 ETB24.72780 SGD
2000 ETB49.45560 SGD
5000 ETB123.63900 SGD
10000 ETB247.27800 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / البر الإثيوبي
1 SGD40.44030 ETB
5 SGD202.20150 ETB
10 SGD404.40300 ETB
20 SGD808.80600 ETB
50 SGD2022.01500 ETB
100 SGD4044.03000 ETB
250 SGD10110.07500 ETB
500 SGD20220.15000 ETB
1000 SGD40440.30000 ETB
2000 SGD80880.60000 ETB
5000 SGD202201.50000 ETB
10000 SGD404403.00000 ETB