Эфиопские быры в сингапурские доллары

Сконвертируйте ETB в SGD по реальному обменному курсу

Br1,000 ETB = S$0,01085 SGD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса ETB к SGD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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SGD
1 ETB в SGDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,01130,0128
Низкий0,01080,0108
В среднем0,01100,0113
Изменение-1.75%-15.26%
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Соотношение 1 ETB к SGD

За последние 30 дней максимальный курс ETB к SGD составил 0,0113, а минимальный — 0,0108. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0110. Изменение курса ETB к SGD в процентном соотношении составило -1.75.

За последние 90 дней максимальный курс ETB к SGD составил 0,0128, а минимальный — 0,0108. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0113. Изменение курса ETB к SGD в процентном соотношении составило -15.26.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из эфиопских быров в сингапурские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ETB из выпадающего списка для исходной валюты и SGD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ETB в SGD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для эфиопский быр

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Эфиопский быр / Сингапурский доллар
1 ETB0,01085 SGD
5 ETB0,05423 SGD
10 ETB0,10846 SGD
20 ETB0,21693 SGD
50 ETB0,54232 SGD
100 ETB1,08464 SGD
250 ETB2,71160 SGD
500 ETB5,42320 SGD
1000 ETB10,84640 SGD
2000 ETB21,69280 SGD
5000 ETB54,23200 SGD
10000 ETB108,46400 SGD
Обменные курсы Сингапурский доллар / Эфиопский быр
1 SGD92,19620 ETB
5 SGD460,98100 ETB
10 SGD921,96200 ETB
20 SGD1 843,92400 ETB
50 SGD4 609,81000 ETB
100 SGD9 219,62000 ETB
250 SGD23 049,05000 ETB
500 SGD46 098,10000 ETB
1000 SGD92 196,20000 ETB
2000 SGD184 392,40000 ETB
5000 SGD460 981,00000 ETB
10000 SGD921 962,00000 ETB