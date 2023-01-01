بير إثيوبي إلى نيراس نيجيري

تحويل ETB إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

1000 etb
13948.60 ngn

1.00000 ETB = 13.94860 NGN

متوسط سعر صرف السوق عند 10:41 UTC
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ETB إلى NGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ETB → 0 NGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866251.065588.46961.439121.663540.964618.2098
1GBP1.154411.2301102.1371.661431.920531.1135421.0229
1USD0.938550.812942183.03111.350651.561280.905217.0904
1INR0.01130330.009790810.012043710.01626680.01880360.01090190.205831

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بير إثيوبي إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ETB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ETB الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البر الإثيوبي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البر الإثيوبي / النيرة النيجيرية
1 ETB13.94860 NGN
5 ETB69.74300 NGN
10 ETB139.48600 NGN
20 ETB278.97200 NGN
50 ETB697.43000 NGN
100 ETB1394.86000 NGN
250 ETB3487.15000 NGN
500 ETB6974.30000 NGN
1000 ETB13948.60000 NGN
2000 ETB27897.20000 NGN
5000 ETB69743.00000 NGN
10000 ETB139486.00000 NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / البر الإثيوبي
1 NGN0.07169 ETB
5 NGN0.35846 ETB
10 NGN0.71692 ETB
20 NGN1.43383 ETB
50 NGN3.58458 ETB
100 NGN7.16916 ETB
250 NGN17.92290 ETB
500 NGN35.84580 ETB
1000 NGN71.69160 ETB
2000 NGN143.38320 ETB
5000 NGN358.45800 ETB
10000 NGN716.91600 ETB