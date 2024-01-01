Эфиопские быры в нигерийские найры

Сконвертируйте ETB в NGN по реальному обменному курсу

Br1,000 ETB = ₦13,88 NGN

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса ETB к NGN

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

NGN
1 ETB в NGNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий14,653215,4294
Низкий13,876913,7382
В среднем14,174914,2948
Изменение-2.03%-10.06%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 ETB к NGN

За последние 30 дней максимальный курс ETB к NGN составил 14,6532, а минимальный — 13,8769. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 14,1749. Изменение курса ETB к NGN в процентном соотношении составило -2.03.

За последние 90 дней максимальный курс ETB к NGN составил 15,4294, а минимальный — 13,7382. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 14,2948. Изменение курса ETB к NGN в процентном соотношении составило -10.06.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график ETB к NGN

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из эфиопских быров в нигерийские найры

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ETB из выпадающего списка для исходной валюты и NGN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ETB в NGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для эфиопский быр

ETB в USD

ETB в EUR

ETB в GBP

ETB в INR

ETB в JPY

ETB в RUB

ETB в AUD

ETB в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Эфиопский быр / Нигерийская найра
1 ETB13,87690 NGN
5 ETB69,38450 NGN
10 ETB138,76900 NGN
20 ETB277,53800 NGN
50 ETB693,84500 NGN
100 ETB1 387,69000 NGN
250 ETB3 469,22500 NGN
500 ETB6 938,45000 NGN
1000 ETB13 876,90000 NGN
2000 ETB27 753,80000 NGN
5000 ETB69 384,50000 NGN
10000 ETB138 769,00000 NGN
Обменные курсы Нигерийская найра / Эфиопский быр
1 NGN0,07206 ETB
5 NGN0,36031 ETB
10 NGN0,72062 ETB
20 NGN1,44125 ETB
50 NGN3,60312 ETB
100 NGN7,20623 ETB
250 NGN18,01558 ETB
500 NGN36,03115 ETB
1000 NGN72,06230 ETB
2000 NGN144,12460 ETB
5000 NGN360,31150 ETB
10000 NGN720,62300 ETB