5000 эфиопских быров в нигерийские найры

Сконвертируйте ETB в NGN по реальному обменному курсу

5000 etb
105970 ngn

1.00000 ETB = 21.19400 NGN

Среднерыночный курс в 07:51
Отслеживайте обменный курс
Wise

Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

Loading

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854311.077889.5061.45251.654720.93539518.4981
1 GBP1.1705411.26155104.7661.700131.936821.0949121.6517
1 USD0.92780.792676183.04511.347651.535270.8678517.1628
1 INR0.01117240.009545120.012041710.01622790.01848720.01045030.206668

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из эфиопских быров в нигерийские найры

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ETB из выпадающего списка для исходной валюты и NGN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ETB в NGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для эфиопских быров

ETB в USD

ETB в EUR

ETB в GBP

ETB в INR

ETB в JPY

ETB в RUB

ETB в AUD

ETB в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Эфиопский быр / Нигерийская найра
1 ETB21.19400 NGN
5 ETB105.97000 NGN
10 ETB211.94000 NGN
20 ETB423.88000 NGN
50 ETB1059.70000 NGN
100 ETB2119.40000 NGN
250 ETB5298.50000 NGN
500 ETB10597.00000 NGN
1000 ETB21194.00000 NGN
2000 ETB42388.00000 NGN
5000 ETB105970.00000 NGN
10000 ETB211940.00000 NGN
Обменные курсы Нигерийская найра / Эфиопский быр
1 NGN0.04718 ETB
5 NGN0.23592 ETB
10 NGN0.47183 ETB
20 NGN0.94366 ETB
50 NGN2.35916 ETB
100 NGN4.71832 ETB
250 NGN11.79580 ETB
500 NGN23.59160 ETB
1000 NGN47.18320 ETB
2000 NGN94.36640 ETB
5000 NGN235.91600 ETB
10000 NGN471.83200 ETB