История обменного курса эфиопский быр–нигерийские найры

Обменный курс эфиопских быра/нигерийские найры сейчас составляет 13,877, отражая изменение в размере -0.732% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость эфиопских быров оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.672% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс эфиопский быр/нигерийские найры колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 14,179, и минимумом, равным 13,812, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.494%.