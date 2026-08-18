سجل أسعار الصرف من البر الإثيوبي إلى إلى نيراس نيجيري

يبلغ سعر صرف البر الإثيوبي إلى إلى نيراس نيجيري حاليًا 8.66674 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.431% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة البر الإثيوبي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.297% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف البر الإثيوبي إلى إلى نيراس نيجيري بين أعلى مستوى 8.73593 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 8.66674 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.359%.