埃塞俄比亞比爾兌尼日利亞奈拉匯率歷史紀錄

今日，埃塞俄比亞比爾兌尼日利亞奈拉的匯率目前為27.890，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，埃塞俄比亞比爾的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.497%。

在過去一星期，埃塞俄比亞比爾兌尼日利亞奈拉的匯率波動，在22-07-2024高見28.314，並在24-07-2024低見27.377。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了2.018%。