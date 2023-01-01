بير إثيوبي إلى شلن كيني

تحويل ETB إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

1000 etb
2665 kes

1.00000 ETB = 2.66526 KES

متوسط سعر صرف السوق عند 10:37 UTC
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ETB إلى KES مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ETB → 0 KES
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866551.065488.45591.438931.663520.964618.2086
1GBP1.15411.2295102.081.660561.919741.1131521.0133
1USD0.93860.813339183.0261.35061.56140.905417.0909
1INR0.01130510.009796190.012044410.01626720.01880620.0109050.20585

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بير إثيوبي إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ETB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ETB الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البر الإثيوبي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البر الإثيوبي / شلن كيني
1 ETB2.66526 KES
5 ETB13.32630 KES
10 ETB26.65260 KES
20 ETB53.30520 KES
50 ETB133.26300 KES
100 ETB266.52600 KES
250 ETB666.31500 KES
500 ETB1332.63000 KES
1000 ETB2665.26000 KES
2000 ETB5330.52000 KES
5000 ETB13326.30000 KES
10000 ETB26652.60000 KES
معدلات التحويل شلن كيني / البر الإثيوبي
1 KES0.37520 ETB
5 KES1.87599 ETB
10 KES3.75197 ETB
20 KES7.50394 ETB
50 KES18.75985 ETB
100 KES37.51970 ETB
250 KES93.79925 ETB
500 KES187.59850 ETB
1000 KES375.19700 ETB
2000 KES750.39400 ETB
5000 KES1875.98500 ETB
10000 KES3751.97000 ETB