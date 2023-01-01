100 شلن كيني إلى بير إثيوبي

تحويل KES إلى ETB بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ kes
٣٧٫٢٧ etb

1.00000 KES = 0.37265 ETB

متوسط سعر صرف السوق عند 02:17
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KES إلى ETB مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KES → 0 ETB
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDSGDNGNCADEURGBPAUDINR
1USD11.37265764.5271.37150.94510.8227071.5840383.175
1SGD0.7285181556.9720.9991620.6885150.5993571.15460.5945
1NGN0.0013080.0017954210.001793920.001236180.00107610.002071910.108793
1CAD0.7291291.00084557.43910.6890920.5998591.1549660.6453

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى بير إثيوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ETB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى ETB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

KES إلى USD

KES إلى SGD

KES إلى NGN

KES إلى CAD

KES إلى EUR

KES إلى GBP

KES إلى AUD

KES إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل شلن كيني / البر الإثيوبي
1 KES0.37265 ETB
5 KES1.86326 ETB
10 KES3.72651 ETB
20 KES7.45302 ETB
50 KES18.63255 ETB
100 KES37.26510 ETB
250 KES93.16275 ETB
500 KES186.32550 ETB
1000 KES372.65100 ETB
2000 KES745.30200 ETB
5000 KES1863.25500 ETB
10000 KES3726.51000 ETB
معدلات التحويل البر الإثيوبي / شلن كيني
1 ETB2.68348 KES
5 ETB13.41740 KES
10 ETB26.83480 KES
20 ETB53.66960 KES
50 ETB134.17400 KES
100 ETB268.34800 KES
250 ETB670.87000 KES
500 ETB1341.74000 KES
1000 ETB2683.48000 KES
2000 ETB5366.96000 KES
5000 ETB13417.40000 KES
10000 ETB26834.80000 KES