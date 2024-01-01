Эфиопские быры в кенийские шиллинги

Сконвертируйте ETB в KES по реальному обменному курсу

Br1,000 ETB = Ksh1,055 KES

Среднерыночный курс в 21:00
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График изменения обменного курса ETB к KES

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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KES
1 ETB в KESПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,10731,2479
Низкий1,05531,0553
В среднем1,07781,1178
Изменение-3.18%-15.44%
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Соотношение 1 ETB к KES

За последние 30 дней максимальный курс ETB к KES составил 1,1073, а минимальный — 1,0553. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,0778. Изменение курса ETB к KES в процентном соотношении составило -3.18.

За последние 90 дней максимальный курс ETB к KES составил 1,2479, а минимальный — 1,0553. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,1178. Изменение курса ETB к KES в процентном соотношении составило -15.44.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из эфиопских быров в кенийские шиллинги

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ETB из выпадающего списка для исходной валюты и KES из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ETB в KES, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для эфиопский быр

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Эфиопский быр / Кенийский шиллинг
1 ETB1,05526 KES
5 ETB5,27630 KES
10 ETB10,55260 KES
20 ETB21,10520 KES
50 ETB52,76300 KES
100 ETB105,52600 KES
250 ETB263,81500 KES
500 ETB527,63000 KES
1000 ETB1 055,26000 KES
2000 ETB2 110,52000 KES
5000 ETB5 276,30000 KES
10000 ETB10 552,60000 KES
Обменные курсы Кенийский шиллинг / Эфиопский быр
1 KES0,94763 ETB
5 KES4,73816 ETB
10 KES9,47633 ETB
20 KES18,95266 ETB
50 KES47,38165 ETB
100 KES94,76330 ETB
250 KES236,90825 ETB
500 KES473,81650 ETB
1000 KES947,63300 ETB
2000 KES1 895,26600 ETB
5000 KES4 738,16500 ETB
10000 KES9 476,33000 ETB