بير إثيوبي إلى ريال برازيلي

تحويل ETB إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ etb
٨٨٫٢٤ brl

1.00000 ETB = 0.08824 BRL

متوسط سعر صرف السوق عند 10:31 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

ETB إلى BRL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ETB → 0 BRL
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.066188.51351.439661.664480.964318.2155
1GBP1.1532711.2295102.081.660321.919591.112121.0074
1USD0.9380.813339183.02551.35041.561280.904517.0861
1INR0.01129770.009796250.012044510.01626490.01880480.01089420.205793

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بير إثيوبي إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ETB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ETB الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البر الإثيوبي

ETB إلى USD

ETB إلى EUR

ETB إلى GBP

ETB إلى INR

ETB إلى JPY

ETB إلى RUB

ETB إلى AUD

ETB إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل البر الإثيوبي / الريال البرازيلي
1 ETB0.08824 BRL
5 ETB0.44122 BRL
10 ETB0.88243 BRL
20 ETB1.76486 BRL
50 ETB4.41215 BRL
100 ETB8.82430 BRL
250 ETB22.06075 BRL
500 ETB44.12150 BRL
1000 ETB88.24300 BRL
2000 ETB176.48600 BRL
5000 ETB441.21500 BRL
10000 ETB882.43000 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / البر الإثيوبي
1 BRL11.33230 ETB
5 BRL56.66150 ETB
10 BRL113.32300 ETB
20 BRL226.64600 ETB
50 BRL566.61500 ETB
100 BRL1133.23000 ETB
250 BRL2833.07500 ETB
500 BRL5666.15000 ETB
1000 BRL11332.30000 ETB
2000 BRL22664.60000 ETB
5000 BRL56661.50000 ETB
10000 BRL113323.00000 ETB