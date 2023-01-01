جنيه مصري إلى رينغيت ماليزي

تحويل EGP إلى MYR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ egp
١٥١٫٧١ myr

1.00000 EGP = 0.15171 MYR

متوسط سعر صرف السوق عند 10:21 UTC
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EGP إلى MYR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 MYR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.065688.49331.439091.663440.964518.2029
1GBP1.1535411.2293102.0881.660171.918981.1125920.9993
1USD0.938450.813471183.04551.35051.561040.9050517.0823
1INR0.01130030.009795490.012041610.01626220.01879740.01089820.205698

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى رينغيت ماليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MYR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى MYR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه مصري / رينغيت ماليزي
1 EGP0.15171 MYR
5 EGP0.75853 MYR
10 EGP1.51706 MYR
20 EGP3.03412 MYR
50 EGP7.58530 MYR
100 EGP15.17060 MYR
250 EGP37.92650 MYR
500 EGP75.85300 MYR
1000 EGP151.70600 MYR
2000 EGP303.41200 MYR
5000 EGP758.53000 MYR
10000 EGP1517.06000 MYR
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / جنيه مصري
1 MYR6.59171 EGP
5 MYR32.95855 EGP
10 MYR65.91710 EGP
20 MYR131.83420 EGP
50 MYR329.58550 EGP
100 MYR659.17100 EGP
250 MYR1647.92750 EGP
500 MYR3295.85500 EGP
1000 MYR6591.71000 EGP
2000 MYR13183.42000 EGP
5000 MYR32958.55000 EGP
10000 MYR65917.10000 EGP