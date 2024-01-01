Египетские фунты в малайзийские ринггиты

Сконвертируйте EGP в MYR по реальному обменному курсу

E£1,000 EGP = RM0,08889 MYR

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса EGP к MYR

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MYR
1 EGP в MYRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,08990,0910
Низкий0,08820,0851
В среднем0,08900,0886
Изменение0.67%-1.01%
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Соотношение 1 EGP к MYR

За последние 30 дней максимальный курс EGP к MYR составил 0,0899, а минимальный — 0,0882. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0890. Изменение курса EGP к MYR в процентном соотношении составило 0.67.

За последние 90 дней максимальный курс EGP к MYR составил 0,0910, а минимальный — 0,0851. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0886. Изменение курса EGP к MYR в процентном соотношении составило -1.01.

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Популярные валюты

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9331,3910,7741,51984,3893,67334,365
1 EUR1,07211,4910,831,62890,4573,93736,836
1 CAD0,7190,67110,5561,09260,6682,64124,705
1 GBP1,2921,2051,79711,962109,0274,74544,398

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Как произвести расчет конвертации из египетских фунтов в малайзийские ринггиты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EGP из выпадающего списка для исходной валюты и MYR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EGP в MYR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для египетский фунт

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Египетский фунт / Малайзийский ринггит
1 EGP0,08889 MYR
5 EGP0,44447 MYR
10 EGP0,88893 MYR
20 EGP1,77786 MYR
50 EGP4,44465 MYR
100 EGP8,88930 MYR
250 EGP22,22325 MYR
500 EGP44,44650 MYR
1000 EGP88,89300 MYR
2000 EGP177,78600 MYR
5000 EGP444,46500 MYR
10000 EGP888,93000 MYR
Обменные курсы Малайзийский ринггит / Египетский фунт
1 MYR11,24950 EGP
5 MYR56,24750 EGP
10 MYR112,49500 EGP
20 MYR224,99000 EGP
50 MYR562,47500 EGP
100 MYR1 124,95000 EGP
250 MYR2 812,37500 EGP
500 MYR5 624,75000 EGP
1000 MYR11 249,50000 EGP
2000 MYR22 499,00000 EGP
5000 MYR56 247,50000 EGP
10000 MYR112 495,00000 EGP