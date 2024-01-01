История обменного курса египетский фунт–малайзийские ринггиты

Обменный курс египетских фунта/малайзийские ринггиты сейчас составляет 0,089, отражая изменение в размере 0.024% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость египетских фунтов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.644% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс египетский фунт/малайзийские ринггиты колебался между максимумом, который 03-11-2024 дошел до 0,090, и минимумом, равным 0,088, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.591%.