埃及鎊兌馬來西亞令吉匯率歷史紀錄

今日，埃及鎊兌馬來西亞令吉的匯率目前為0.096，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，埃及鎊的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.740%。

在過去一星期，埃及鎊兌馬來西亞令吉的匯率波動，在21-07-2024高見0.097，並在26-07-2024低見0.096。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值下跌了-0.223%。