История обменного курса малазийский ринггит–египетские фунты

Обменный курс малазийский ринггит/египетские фунты сейчас составляет 10,305, отражая изменение в размере 0.085% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малазийский ринггит оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.269% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малазийский ринггит/египетские фунты колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 10,344, и минимумом, равным 10,243, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.332% увеличение стоимости.