جنيه مصري إلى دولار جامايكي

تحويل EGP إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ egp
٥٬٠٠٥٫٨٢ jmd

1.00000 EGP = 5.00582 JMD

متوسط سعر صرف السوق عند 10:21 UTC
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EGP إلى JMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 JMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.065688.49651.438881.663180.9645518.204
1GBP1.1536711.2293102.0921.659921.918681.1127721.0005
1USD0.938450.813471183.04851.35031.560790.90517.0833
1INR0.01129990.009795130.012041210.01625920.01879380.01089720.205703

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه مصري / دولار جامايكي
1 EGP5.00582 JMD
5 EGP25.02910 JMD
10 EGP50.05820 JMD
20 EGP100.11640 JMD
50 EGP250.29100 JMD
100 EGP500.58200 JMD
250 EGP1251.45500 JMD
500 EGP2502.91000 JMD
1000 EGP5005.82000 JMD
2000 EGP10011.64000 JMD
5000 EGP25029.10000 JMD
10000 EGP50058.20000 JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / جنيه مصري
1 JMD0.19977 EGP
5 JMD0.99884 EGP
10 JMD1.99767 EGP
20 JMD3.99534 EGP
50 JMD9.98835 EGP
100 JMD19.97670 EGP
250 JMD49.94175 EGP
500 JMD99.88350 EGP
1000 JMD199.76700 EGP
2000 JMD399.53400 EGP
5000 JMD998.83500 EGP
10000 JMD1997.67000 EGP