20 دولار جامايكي إلى جنيه مصري

تحويل JMD إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ jmd
٣٫٩٦ egp

1.00000 JMD = 0.19824 EGP

متوسط سعر صرف السوق عند 20:18
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JMD إلى EGP مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 JMD → 0 EGP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87091.059488.09971.453071.677860.945719.3206
1GBP1.1482411.21645101.161.668481.926591.0858922.1848
1USD0.94390.822064183.161.37161.583780.892718.2373
1INR0.01135080.009885330.01202510.01649350.0190450.01073470.219304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل دولار جامايكي إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / جنيه مصري
1 JMD0.19824 EGP
5 JMD0.99118 EGP
10 JMD1.98236 EGP
20 JMD3.96472 EGP
50 JMD9.91180 EGP
100 JMD19.82360 EGP
250 JMD49.55900 EGP
500 JMD99.11800 EGP
1000 JMD198.23600 EGP
2000 JMD396.47200 EGP
5000 JMD991.18000 EGP
10000 JMD1982.36000 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / دولار جامايكي
1 EGP5.04450 JMD
5 EGP25.22250 JMD
10 EGP50.44500 JMD
20 EGP100.89000 JMD
50 EGP252.22500 JMD
100 EGP504.45000 JMD
250 EGP1261.12500 JMD
500 EGP2522.25000 JMD
1000 EGP5044.50000 JMD
2000 EGP10089.00000 JMD
5000 EGP25222.50000 JMD
10000 EGP50445.00000 JMD