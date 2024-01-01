Египетские фунты в ямайские доллары

Сконвертируйте EGP в JMD по реальному обменному курсу

E£1,000 EGP = J$3,210 JMD

Среднерыночный курс в 21:58
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График изменения обменного курса EGP к JMD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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JMD
1 EGP в JMDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий3,26003,2668
Низкий3,20043,1721
В среднем3,23933,2337
Изменение-1.15%1.01%
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Соотношение 1 EGP к JMD

За последние 30 дней максимальный курс EGP к JMD составил 3,2600, а минимальный — 3,2004. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 3,2393. Изменение курса EGP к JMD в процентном соотношении составило -1.15.

За последние 90 дней максимальный курс EGP к JMD составил 3,2668, а минимальный — 3,1721. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 3,2337. Изменение курса EGP к JMD в процентном соотношении составило 1.01.

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Популярные валюты

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9331,3910,7741,51984,3893,67334,365
1 EUR1,07211,4910,831,62890,4573,93736,836
1 CAD0,7190,67110,5561,09260,6682,64124,705
1 GBP1,2921,2051,79711,962109,0274,74544,398

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Как произвести расчет конвертации из египетских фунтов в ямайские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EGP из выпадающего списка для исходной валюты и JMD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EGP в JMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для египетский фунт

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Египетский фунт / Ямайский доллар
1 EGP3,21021 JMD
5 EGP16,05105 JMD
10 EGP32,10210 JMD
20 EGP64,20420 JMD
50 EGP160,51050 JMD
100 EGP321,02100 JMD
250 EGP802,55250 JMD
500 EGP1 605,10500 JMD
1000 EGP3 210,21000 JMD
2000 EGP6 420,42000 JMD
5000 EGP16 051,05000 JMD
10000 EGP32 102,10000 JMD
Обменные курсы Ямайский доллар / Египетский фунт
1 JMD0,31151 EGP
5 JMD1,55753 EGP
10 JMD3,11506 EGP
20 JMD6,23012 EGP
50 JMD15,57530 EGP
100 JMD31,15060 EGP
250 JMD77,87650 EGP
500 JMD155,75300 EGP
1000 JMD311,50600 EGP
2000 JMD623,01200 EGP
5000 JMD1 557,53000 EGP
10000 JMD3 115,06000 EGP