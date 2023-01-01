دينار جزائري إلى دولار سنغافوري

تحويل DZD إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ dzd
٩٫٩٧ sgd

1.00000 DZD = 0.00997 SGD

متوسط سعر صرف السوق عند 10:11 UTC
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DZD إلى SGD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DZD → 0 SGD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.06588.45521.438071.662630.965118.1955
1GBP1.153411.22845102.0311.658781.917811.1131520.9881
1USD0.938950.814034183.05651.35031.561160.9061517.085
1INR0.01130520.009800970.0120410.01625760.01879630.010910.205703

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار جزائري إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DZD الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Algerian Dinar / دولار سنغافورة
1 DZD0.00997 SGD
5 DZD0.04983 SGD
10 DZD0.09966 SGD
20 DZD0.19932 SGD
50 DZD0.49830 SGD
100 DZD0.99660 SGD
250 DZD2.49150 SGD
500 DZD4.98299 SGD
1000 DZD9.96599 SGD
2000 DZD19.93198 SGD
5000 DZD49.82995 SGD
10000 DZD99.65990 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / Algerian Dinar
1 SGD100.34100 DZD
5 SGD501.70500 DZD
10 SGD1003.41000 DZD
20 SGD2006.82000 DZD
50 SGD5017.05000 DZD
100 SGD10034.10000 DZD
250 SGD25085.25000 DZD
500 SGD50170.50000 DZD
1000 SGD100341.00000 DZD
2000 SGD200682.00000 DZD
5000 SGD501705.00000 DZD
10000 SGD1003410.00000 DZD