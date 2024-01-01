Алжирские динары в сингапурские доллары

Сконвертируйте DZD в SGD по реальному обменному курсу

دج1,000 DZD = S$0,009944 SGD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса DZD к SGD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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SGD
1 DZD в SGDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,01000,0100
Низкий0,00980,0097
В среднем0,00990,0098
Изменение1.23%1.00%
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Соотношение 1 DZD к SGD

За последние 30 дней максимальный курс DZD к SGD составил 0,0100, а минимальный — 0,0098. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0099. Изменение курса DZD к SGD в процентном соотношении составило 1.23.

За последние 90 дней максимальный курс DZD к SGD составил 0,0100, а минимальный — 0,0097. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0098. Изменение курса DZD к SGD в процентном соотношении составило 1.00.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из алжирских динаров в сингапурские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DZD из выпадающего списка для исходной валюты и SGD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DZD в SGD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Алжирский динар / Сингапурский доллар
1 DZD0,00994 SGD
5 DZD0,04972 SGD
10 DZD0,09944 SGD
20 DZD0,19888 SGD
50 DZD0,49719 SGD
100 DZD0,99438 SGD
250 DZD2,48595 SGD
500 DZD4,97190 SGD
1000 DZD9,94380 SGD
2000 DZD19,88760 SGD
5000 DZD49,71900 SGD
10000 DZD99,43800 SGD
Обменные курсы Сингапурский доллар / Алжирский динар
1 SGD100,56500 DZD
5 SGD502,82500 DZD
10 SGD1 005,65000 DZD
20 SGD2 011,30000 DZD
50 SGD5 028,25000 DZD
100 SGD10 056,50000 DZD
250 SGD25 141,25000 DZD
500 SGD50 282,50000 DZD
1000 SGD100 565,00000 DZD
2000 SGD201 130,00000 DZD
5000 SGD502 825,00000 DZD
10000 SGD1 005 650,00000 DZD