1 алжирский динар в сингапурские доллары

Сконвертируйте DZD в SGD по реальному обменному курсу

1 dzd
0,01 sgd

1.00000 DZD = 0.01000 SGD

Среднерыночный курс в 03:34
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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854851.0777589.4931.452431.656930.93531518.5188
1 GBP1.169811.26075104.6891.699051.938271.0941321.6632
1 USD0.927850.793179183.03691.347651.53740.8678517.1828
1 INR0.01117410.009552120.012042810.01622950.01851460.01045140.20693

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Как произвести расчет конвертации из алжирских динаров в сингапурские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DZD из выпадающего списка для исходной валюты и SGD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DZD в SGD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для алжирский динар

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DZD в JPY

DZD в RUB

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Алжирский динар / Сингапурский доллар
1 DZD0.01000 SGD
5 DZD0.04998 SGD
10 DZD0.09997 SGD
20 DZD0.19993 SGD
50 DZD0.49983 SGD
100 DZD0.99965 SGD
250 DZD2.49913 SGD
500 DZD4.99826 SGD
1000 DZD9.99651 SGD
2000 DZD19.99302 SGD
5000 DZD49.98255 SGD
10000 DZD99.96510 SGD
Обменные курсы Сингапурский доллар / Алжирский динар
1 SGD100.03500 DZD
5 SGD500.17500 DZD
10 SGD1000.35000 DZD
20 SGD2000.70000 DZD
50 SGD5001.75000 DZD
100 SGD10003.50000 DZD
250 SGD25008.75000 DZD
500 SGD50017.50000 DZD
1000 SGD100035.00000 DZD
2000 SGD200070.00000 DZD
5000 SGD500175.00000 DZD
10000 SGD1000350.00000 DZD