1 сингапурский доллар в алжирские динары

Сконвертируйте SGD в DZD по реальному обменному курсу

1 sgd
100,11 dzd

1.00000 SGD = 100.10700 DZD

Среднерыночный курс в 08:07
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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8563051.075489.30511.453671.653440.9358918.3754
1 GBP1.1678111.25585104.291.69761.930891.0929421.4587
1 USD0.929850.796273183.04361.351751.537520.8702517.087
1 INR0.01119760.009588620.012041910.01627760.01851460.01047940.205759

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Как произвести расчет конвертации из сингапурских долларов в алжирские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите SGD из выпадающего списка для исходной валюты и DZD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из SGD в DZD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для сингапурский доллар

SGD в USD

SGD в IDR

SGD в EUR

SGD в AUD

SGD в GBP

SGD в INR

SGD в CNY

SGD в MYR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Сингапурский доллар / Алжирский динар
1 SGD100.10700 DZD
5 SGD500.53500 DZD
10 SGD1001.07000 DZD
20 SGD2002.14000 DZD
50 SGD5005.35000 DZD
100 SGD10010.70000 DZD
250 SGD25026.75000 DZD
500 SGD50053.50000 DZD
1000 SGD100107.00000 DZD
2000 SGD200214.00000 DZD
5000 SGD500535.00000 DZD
10000 SGD1001070.00000 DZD
Обменные курсы Алжирский динар / Сингапурский доллар
1 DZD0.00999 SGD
5 DZD0.04995 SGD
10 DZD0.09989 SGD
20 DZD0.19979 SGD
50 DZD0.49947 SGD
100 DZD0.99893 SGD
250 DZD2.49733 SGD
500 DZD4.99465 SGD
1000 DZD9.98931 SGD
2000 DZD19.97862 SGD
5000 DZD49.94655 SGD
10000 DZD99.89310 SGD