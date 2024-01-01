Cezayir dinarından Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile DZD → SGD çevirin

1.000 dzd
10,01 sgd

1.00000 DZD = 0.01001 SGD

01:57 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853981.072989.09871.453191.654820.9500818.3454
1 GBP1.1709911.25635104.3331.701661.937771.1125321.4822
1 USD0.932050.795957183.04471.354451.542380.8855517.0989
1 INR0.01122350.009584680.012041710.01630990.01857290.01066350.2059

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Cezayir dinarından Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak DZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut DZD → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cezayir dinarı için en iyi döviz çiftleri

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DZD → RUB

DZD → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cezayir Dinarı / Singapur Doları
1 DZD0.01001 SGD
5 DZD0.05005 SGD
10 DZD0.10010 SGD
20 DZD0.20021 SGD
50 DZD0.50052 SGD
100 DZD1.00105 SGD
250 DZD2.50263 SGD
500 DZD5.00525 SGD
1000 DZD10.01050 SGD
2000 DZD20.02100 SGD
5000 DZD50.05250 SGD
10000 DZD100.10500 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / Cezayir Dinarı
1 SGD99.89540 DZD
5 SGD499.47700 DZD
10 SGD998.95400 DZD
20 SGD1997.90800 DZD
50 SGD4994.77000 DZD
100 SGD9989.54000 DZD
250 SGD24973.85000 DZD
500 SGD49947.70000 DZD
1000 SGD99895.40000 DZD
2000 SGD199790.80000 DZD
5000 SGD499477.00000 DZD
10000 SGD998954.00000 DZD