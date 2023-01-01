دينار جزائري إلى دولار جامايكي

تحويل DZD إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ dzd
١٬١٢٨٫٠٥ jmd

1.00000 DZD = 1.12805 JMD

متوسط سعر صرف السوق عند 10:6 UTC
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DZD إلى JMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DZD → 0 JMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.0652588.48821.438191.663280.965818.2018
1GBP1.153211.2285102.0491.65861.918181.1137620.9913
1USD0.938750.814001183.0681.35011.56140.9066517.0869
1INR0.01130090.009799210.012038310.01625290.01879670.01091460.205698

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار جزائري إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DZD الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار جزائري

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Algerian Dinar / دولار جامايكي
1 DZD1.12805 JMD
5 DZD5.64025 JMD
10 DZD11.28050 JMD
20 DZD22.56100 JMD
50 DZD56.40250 JMD
100 DZD112.80500 JMD
250 DZD282.01250 JMD
500 DZD564.02500 JMD
1000 DZD1128.05000 JMD
2000 DZD2256.10000 JMD
5000 DZD5640.25000 JMD
10000 DZD11280.50000 JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / Algerian Dinar
1 JMD0.88648 DZD
5 JMD4.43241 DZD
10 JMD8.86483 DZD
20 JMD17.72966 DZD
50 JMD44.32415 DZD
100 JMD88.64830 DZD
250 JMD221.62075 DZD
500 JMD443.24150 DZD
1000 JMD886.48300 DZD
2000 JMD1772.96600 DZD
5000 JMD4432.41500 DZD
10000 JMD8864.83000 DZD