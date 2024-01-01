Cezayir dinarından Jamaika dolarına

Reel döviz kuru ile DZD → JMD çevirin

1.000 dzd
1.147,02 jmd

1,000 DZD = 1,147 JMD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Cezayir dinarından Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak DZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut DZD → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cezayir dinarı için en iyi döviz çiftleri

DZD → USD

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DZD → RUB

DZD → AUD

DZD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cezayir Dinarı / Jamaika Doları
1 DZD1,14702 JMD
5 DZD5,73510 JMD
10 DZD11,47020 JMD
20 DZD22,94040 JMD
50 DZD57,35100 JMD
100 DZD114,70200 JMD
250 DZD286,75500 JMD
500 DZD573,51000 JMD
1000 DZD1.147,02000 JMD
2000 DZD2.294,04000 JMD
5000 DZD5.735,10000 JMD
10000 DZD11.470,20000 JMD
Çevrim kurları Jamaika Doları / Cezayir Dinarı
1 JMD0,87183 DZD
5 JMD4,35913 DZD
10 JMD8,71825 DZD
20 JMD17,43650 DZD
50 JMD43,59125 DZD
100 JMD87,18250 DZD
250 JMD217,95625 DZD
500 JMD435,91250 DZD
1000 JMD871,82500 DZD
2000 JMD1.743,65000 DZD
5000 JMD4.359,12500 DZD
10000 JMD8.718,25000 DZD