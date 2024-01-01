Алжирские динары в ямайские доллары

Сконвертируйте DZD в JMD по реальному обменному курсу

دج1,000 DZD = J$1,187 JMD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса DZD к JMD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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JMD
1 DZD в JMDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,19001,1900
Низкий1,18181,1637
В среднем1,18651,1822
Изменение0.05%2.04%
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Соотношение 1 DZD к JMD

За последние 30 дней максимальный курс DZD к JMD составил 1,1900, а минимальный — 1,1818. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,1865. Изменение курса DZD к JMD в процентном соотношении составило 0.05.

За последние 90 дней максимальный курс DZD к JMD составил 1,1900, а минимальный — 1,1637. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,1822. Изменение курса DZD к JMD в процентном соотношении составило 2.04.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из алжирских динаров в ямайские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DZD из выпадающего списка для исходной валюты и JMD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DZD в JMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Алжирский динар / Ямайский доллар
1 DZD1,18739 JMD
5 DZD5,93695 JMD
10 DZD11,87390 JMD
20 DZD23,74780 JMD
50 DZD59,36950 JMD
100 DZD118,73900 JMD
250 DZD296,84750 JMD
500 DZD593,69500 JMD
1000 DZD1 187,39000 JMD
2000 DZD2 374,78000 JMD
5000 DZD5 936,95000 JMD
10000 DZD11 873,90000 JMD
Обменные курсы Ямайский доллар / Алжирский динар
1 JMD0,84218 DZD
5 JMD4,21092 DZD
10 JMD8,42184 DZD
20 JMD16,84368 DZD
50 JMD42,10920 DZD
100 JMD84,21840 DZD
250 JMD210,54600 DZD
500 JMD421,09200 DZD
1000 JMD842,18400 DZD
2000 JMD1 684,36800 DZD
5000 JMD4 210,92000 DZD
10000 JMD8 421,84000 DZD