بيزو دومنيكاني إلى روبية موريشية

تحويل DOP إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ dop
٧٨٦٫٣٠ mur

1.00000 DOP = 0.78630 MUR

متوسط سعر صرف السوق عند 6:46 UTC
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DOP إلى MUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DOP → 0 MUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866951.0655588.57571.437961.662970.964218.2075
1GBP1.1534711.2291102.1711.658671.918221.1121721.0021
1USD0.93850.813603183.12671.34951.560670.904817.0874
1INR0.01128980.009787510.012029810.01623430.01877460.01088460.205559

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو دومنيكاني إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DOP الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Dominican peso

DOP إلى USD

DOP إلى EUR

DOP إلى GBP

DOP إلى INR

DOP إلى JPY

DOP إلى RUB

DOP إلى AUD

DOP إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الدومينيكي / Mauritian Rupee
1 DOP0.78630 MUR
5 DOP3.93149 MUR
10 DOP7.86299 MUR
20 DOP15.72598 MUR
50 DOP39.31495 MUR
100 DOP78.62990 MUR
250 DOP196.57475 MUR
500 DOP393.14950 MUR
1000 DOP786.29900 MUR
2000 DOP1572.59800 MUR
5000 DOP3931.49500 MUR
10000 DOP7862.99000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / البيزو الدومينيكي
1 MUR1.27178 DOP
5 MUR6.35890 DOP
10 MUR12.71780 DOP
20 MUR25.43560 DOP
50 MUR63.58900 DOP
100 MUR127.17800 DOP
250 MUR317.94500 DOP
500 MUR635.89000 DOP
1000 MUR1271.78000 DOP
2000 MUR2543.56000 DOP
5000 MUR6358.90000 DOP
10000 MUR12717.80000 DOP