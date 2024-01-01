Доминиканские песо в маврикийские рупии

Сконвертируйте DOP в MUR по реальному обменному курсу

$1,000 DOP = ₨0,7709 MUR

Среднерыночный курс в 21:58
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График изменения обменного курса DOP к MUR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MUR
1 DOP в MURПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,77290,7803
Низкий0,76220,7587
В среднем0,76750,7691
Изменение0.50%-0.90%
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Соотношение 1 DOP к MUR

За последние 30 дней максимальный курс DOP к MUR составил 0,7729, а минимальный — 0,7622. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,7675. Изменение курса DOP к MUR в процентном соотношении составило 0.50.

За последние 90 дней максимальный курс DOP к MUR составил 0,7803, а минимальный — 0,7587. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,7691. Изменение курса DOP к MUR в процентном соотношении составило -0.90.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из доминиканских песо в маврикийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DOP из выпадающего списка для исходной валюты и MUR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DOP в MUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для доминиканское песо

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Доминиканский песо / Маврикийская рупия
1 DOP0,77092 MUR
5 DOP3,85460 MUR
10 DOP7,70919 MUR
20 DOP15,41838 MUR
50 DOP38,54595 MUR
100 DOP77,09190 MUR
250 DOP192,72975 MUR
500 DOP385,45950 MUR
1000 DOP770,91900 MUR
2000 DOP1 541,83800 MUR
5000 DOP3 854,59500 MUR
10000 DOP7 709,19000 MUR
Обменные курсы Маврикийская рупия / Доминиканский песо
1 MUR1,29715 DOP
5 MUR6,48575 DOP
10 MUR12,97150 DOP
20 MUR25,94300 DOP
50 MUR64,85750 DOP
100 MUR129,71500 DOP
250 MUR324,28750 DOP
500 MUR648,57500 DOP
1000 MUR1 297,15000 DOP
2000 MUR2 594,30000 DOP
5000 MUR6 485,75000 DOP
10000 MUR12 971,50000 DOP