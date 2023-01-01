فرنك جيبوتي إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل DJF إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ djf
٢١٫٤٠ ils

1.00000 DJF = 0.02140 ILS

متوسط سعر صرف السوق عند 9:19 UTC
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DJF إلى ILS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DJF → 0 ILS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.065888.61231.43831.664140.967618.2396
1GBP1.154211.23015102.2771.660091.920761.1168121.0522
1USD0.938250.812909183.14161.34951.56140.907817.1135
1INR0.01128510.00977740.012027710.01623130.018780.01091870.205836

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك جيبوتي إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DJF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DJF الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Djiboutian franc

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Djiboutian Franc / Israeli New Sheqel
1 DJF0.02140 ILS
5 DJF0.10701 ILS
10 DJF0.21401 ILS
20 DJF0.42803 ILS
50 DJF1.07007 ILS
100 DJF2.14013 ILS
250 DJF5.35033 ILS
500 DJF10.70065 ILS
1000 DJF21.40130 ILS
2000 DJF42.80260 ILS
5000 DJF107.00650 ILS
10000 DJF214.01300 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / Djiboutian Franc
1 ILS46.72620 DJF
5 ILS233.63100 DJF
10 ILS467.26200 DJF
20 ILS934.52400 DJF
50 ILS2336.31000 DJF
100 ILS4672.62000 DJF
250 ILS11681.55000 DJF
500 ILS23363.10000 DJF
1000 ILS46726.20000 DJF
2000 ILS93452.40000 DJF
5000 ILS233631.00000 DJF
10000 ILS467262.00000 DJF