Франки Джибути в новые израильские шекели

Сконвертируйте DJF в ILS по реальному обменному курсу

Fdj1,000 DJF = ₪0,02109 ILS

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса DJF к ILS

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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ILS
1 DJF в ILSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,02140,0214
Низкий0,02090,0204
В среднем0,02110,0210
Изменение-0.17%0.46%
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Соотношение 1 DJF к ILS

За последние 30 дней максимальный курс DJF к ILS составил 0,0214, а минимальный — 0,0209. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0211. Изменение курса DJF к ILS в процентном соотношении составило -0.17.

За последние 90 дней максимальный курс DJF к ILS составил 0,0214, а минимальный — 0,0204. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0210. Изменение курса DJF к ILS в процентном соотношении составило 0.46.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из франков Джибути в новые израильские шекели

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DJF из выпадающего списка для исходной валюты и ILS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DJF в ILS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для франк Джибути

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Франк Джибути / Израильский новый шекель
1 DJF0,02109 ILS
5 DJF0,10544 ILS
10 DJF0,21089 ILS
20 DJF0,42178 ILS
50 DJF1,05445 ILS
100 DJF2,10889 ILS
250 DJF5,27223 ILS
500 DJF10,54445 ILS
1000 DJF21,08890 ILS
2000 DJF42,17780 ILS
5000 DJF105,44450 ILS
10000 DJF210,88900 ILS
Обменные курсы Израильский новый шекель / Франк Джибути
1 ILS47,41840 DJF
5 ILS237,09200 DJF
10 ILS474,18400 DJF
20 ILS948,36800 DJF
50 ILS2 370,92000 DJF
100 ILS4 741,84000 DJF
250 ILS11 854,60000 DJF
500 ILS23 709,20000 DJF
1000 ILS47 418,40000 DJF
2000 ILS94 836,80000 DJF
5000 ILS237 092,00000 DJF
10000 ILS474 184,00000 DJF