История обменного курса франк Джибути–новые израильские шекели

Обменный курс франка Джибути/новые израильские шекели сейчас составляет 0,021, отражая изменение в размере 0.338% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость франков Джибути оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.271% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс франк Джибути/новые израильские шекели колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 0,021, и минимумом, равным 0,020, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 07-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 3.104%.