Cibuti frangından Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile DJF → ILS çevirin

1.000 djf
21,09 ils

1,000 DJF = 0,02109 ILS

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Cibuti frangından Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak DJF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut DJF → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cibuti frangı için en iyi döviz çiftleri

DJF → USD

DJF → EUR

DJF → GBP

DJF → INR

DJF → JPY

DJF → RUB

DJF → AUD

DJF → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cibuti Frangı / Yeni İsrail Şekeli
1 DJF0,02109 ILS
5 DJF0,10543 ILS
10 DJF0,21087 ILS
20 DJF0,42173 ILS
50 DJF1,05433 ILS
100 DJF2,10866 ILS
250 DJF5,27165 ILS
500 DJF10,54330 ILS
1000 DJF21,08660 ILS
2000 DJF42,17320 ILS
5000 DJF105,43300 ILS
10000 DJF210,86600 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Cibuti Frangı
1 ILS47,42340 DJF
5 ILS237,11700 DJF
10 ILS474,23400 DJF
20 ILS948,46800 DJF
50 ILS2.371,17000 DJF
100 ILS4.742,34000 DJF
250 ILS11.855,85000 DJF
500 ILS23.711,70000 DJF
1000 ILS47.423,40000 DJF
2000 ILS94.846,80000 DJF
5000 ILS237.117,00000 DJF
10000 ILS474.234,00000 DJF