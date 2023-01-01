كيب لاوسي (LAK)
اسم العملة
كيب لاوسي
رمز العملة
₭
سعر الصرف LAK
|USD
|EUR
|GBP
|AUD
|CAD
|ZAR
|INR
|SGD
|من LAK
|0.00005
|0.00005
|0.00004
|0.00008
|0.00007
|0.00095
|0.00416
|0.00007
|إلى LAK
|19955.00000
|21244.10000
|24595.50000
|12845.00000
|14810.00000
|1057.91000
|240.63900
|14602.50000
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.