كيب لاوي إلى كرونة دنماركية

تحويل LAK إلى DKK بسعر الصرف الحقيقي

1000 lak
0.35 dkk

1.00000 LAK = 0.00035 DKK

متوسط سعر صرف السوق عند 18:48 UTC
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LAK إلى DKK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LAK → 0 DKK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86771.066788.66411.436421.661140.96418.3243
1GBP1.1524711.22935102.1841.655441.914431.1109821.1184
1USD0.937450.813438183.121.34661.557270.903717.1785
1INR0.01127850.009786310.012030810.01620070.01873520.01087220.206671

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيب لاوي إلى كرونة دنماركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LAK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DKK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LAK الحالي إلى DKK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كيب لاويان

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كيب لاوسي / كرونة دانمركية
1 LAK0.00035 DKK
5 LAK0.00175 DKK
10 LAK0.00350 DKK
20 LAK0.00700 DKK
50 LAK0.01751 DKK
100 LAK0.03502 DKK
250 LAK0.08755 DKK
500 LAK0.17511 DKK
1000 LAK0.35022 DKK
2000 LAK0.70044 DKK
5000 LAK1.75110 DKK
10000 LAK3.50220 DKK
معدلات التحويل كرونة دانمركية / كيب لاوسي
1 DKK2855.35000 LAK
5 DKK14276.75000 LAK
10 DKK28553.50000 LAK
20 DKK57107.00000 LAK
50 DKK142767.50000 LAK
100 DKK285535.00000 LAK
250 DKK713837.50000 LAK
500 DKK1427675.00000 LAK
1000 DKK2855350.00000 LAK
2000 DKK5710700.00000 LAK
5000 DKK14276750.00000 LAK
10000 DKK28553500.00000 LAK