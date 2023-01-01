كيب لاوي إلى سيدي غاني

تحويل LAK إلى GHS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lak
٠٫٥٦ ghs

1.00000 LAK = 0.00056 GHS

متوسط سعر صرف السوق عند 18:50 UTC
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LAK إلى GHS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LAK → 0 GHS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86761.066788.66411.436521.66140.964118.3256
1GBP1.152611.2295102.1961.655771.914961.1112321.1224
1USD0.937450.813339183.121.34671.557510.903817.1797
1INR0.01127850.009785110.012030810.01620190.01873810.01087340.206686

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيب لاوي إلى سيدي غاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LAK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GHS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LAK الحالي إلى GHS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كيب لاويان

LAK إلى USD

LAK إلى EUR

LAK إلى GBP

LAK إلى AUD

LAK إلى CAD

LAK إلى ZAR

LAK إلى INR

LAK إلى SGD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كيب لاوسي / Ghanaian Cedi
1 LAK0.00056 GHS
5 LAK0.00281 GHS
10 LAK0.00561 GHS
20 LAK0.01123 GHS
50 LAK0.02806 GHS
100 LAK0.05613 GHS
250 LAK0.14032 GHS
500 LAK0.28063 GHS
1000 LAK0.56126 GHS
2000 LAK1.12253 GHS
5000 LAK2.80632 GHS
10000 LAK5.61263 GHS
معدلات التحويل Ghanaian Cedi / كيب لاوسي
1 GHS1781.70000 LAK
5 GHS8908.50000 LAK
10 GHS17817.00000 LAK
20 GHS35634.00000 LAK
50 GHS89085.00000 LAK
100 GHS178170.00000 LAK
250 GHS445425.00000 LAK
500 GHS890850.00000 LAK
1000 GHS1781700.00000 LAK
2000 GHS3563400.00000 LAK
5000 GHS8908500.00000 LAK
10000 GHS17817000.00000 LAK