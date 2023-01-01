كيب لاوي إلى بيزو فلبيني

تحويل LAK إلى PHP بسعر الصرف الحقيقي

1000 lak
2.85 php

1.00000 LAK = 0.00285 PHP

متوسط سعر صرف السوق عند 18:56 UTC
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LAK إلى PHP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LAK → 0 PHP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066688.65581.43661.661240.9639518.3224
1GBP1.1527411.2295102.1961.656011.914961.1111821.1207
1USD0.937550.813339183.121.34691.557510.9036517.1783
1INR0.01127960.009785110.012030810.01620430.01873810.01087160.206669

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيب لاوي إلى بيزو فلبيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LAK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LAK الحالي إلى PHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كيب لاويان

LAK إلى USD

LAK إلى EUR

LAK إلى GBP

LAK إلى AUD

LAK إلى CAD

LAK إلى ZAR

LAK إلى INR

LAK إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل كيب لاوسي / Philippine Peso
1 LAK0.00285 PHP
5 LAK0.01425 PHP
10 LAK0.02849 PHP
20 LAK0.05698 PHP
50 LAK0.14246 PHP
100 LAK0.28491 PHP
250 LAK0.71228 PHP
500 LAK1.42456 PHP
1000 LAK2.84912 PHP
2000 LAK5.69824 PHP
5000 LAK14.24560 PHP
10000 LAK28.49120 PHP
معدلات التحويل Philippine Peso / كيب لاوسي
1 PHP350.98600 LAK
5 PHP1754.93000 LAK
10 PHP3509.86000 LAK
20 PHP7019.72000 LAK
50 PHP17549.30000 LAK
100 PHP35098.60000 LAK
250 PHP87746.50000 LAK
500 PHP175493.00000 LAK
1000 PHP350986.00000 LAK
2000 PHP701972.00000 LAK
5000 PHP1754930.00000 LAK
10000 PHP3509860.00000 LAK