20 بيزو فلبيني إلى كيب لاوي

تحويل PHP إلى LAK بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ php
٧٬٤١١٫٧٤ lak

1.00000 PHP = 370.58700 LAK

Mid-market exchange rate at 01:05
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.072589.17841.465521.646450.964218.7294
1GBP1.1532711.23685102.8441.690091.898761.1119821.5995
1USD0.93240.808505183.151.366451.535160.89917.4633
1INR0.01121350.009723460.012026510.01643360.01846250.01081180.210022

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى كيب لاوي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LAK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى LAK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / كيب لاوسي
1 PHP370.58700 LAK
5 PHP1852.93500 LAK
10 PHP3705.87000 LAK
20 PHP7411.74000 LAK
50 PHP18529.35000 LAK
100 PHP37058.70000 LAK
250 PHP92646.75000 LAK
500 PHP185293.50000 LAK
1000 PHP370587.00000 LAK
2000 PHP741174.00000 LAK
5000 PHP1852935.00000 LAK
10000 PHP3705870.00000 LAK
معدلات التحويل كيب لاوسي / Philippine Peso
1 LAK0.00270 PHP
5 LAK0.01349 PHP
10 LAK0.02698 PHP
20 LAK0.05397 PHP
50 LAK0.13492 PHP
100 LAK0.26984 PHP
250 LAK0.67461 PHP
500 LAK1.34921 PHP
1000 LAK2.69842 PHP
2000 LAK5.39684 PHP
5000 LAK13.49210 PHP
10000 LAK26.98420 PHP