100 بيزو فلبيني إلى كيب لاوي

تحويل PHP إلى LAK بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ php
٣٧٬٠٦٣٫٩٠ lak

1.00000 PHP = 370.63900 LAK

Mid-market exchange rate at 01:04
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.072489.17011.465331.64630.9640518.7278
1GBP1.1532711.2367102.8321.689831.898531.1118121.597
1USD0.93250.808604183.151.36641.535160.8989517.4634
1INR0.01121450.009724640.012026510.0164330.01846250.01081120.210023

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى كيب لاوي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LAK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى LAK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / كيب لاوسي
1 PHP370.63900 LAK
5 PHP1853.19500 LAK
10 PHP3706.39000 LAK
20 PHP7412.78000 LAK
50 PHP18531.95000 LAK
100 PHP37063.90000 LAK
250 PHP92659.75000 LAK
500 PHP185319.50000 LAK
1000 PHP370639.00000 LAK
2000 PHP741278.00000 LAK
5000 PHP1853195.00000 LAK
10000 PHP3706390.00000 LAK
معدلات التحويل كيب لاوسي / Philippine Peso
1 LAK0.00270 PHP
5 LAK0.01349 PHP
10 LAK0.02698 PHP
20 LAK0.05396 PHP
50 LAK0.13490 PHP
100 LAK0.26980 PHP
250 LAK0.67451 PHP
500 LAK1.34902 PHP
1000 LAK2.69804 PHP
2000 LAK5.39608 PHP
5000 LAK13.49020 PHP
10000 LAK26.98040 PHP